مكون غذائي شائع يكرهه الكبد.. يدمرك دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الإفراط في السكر لا يؤثر فقط على وزنك ومستوى السكر في الدم، بل يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة لصحة الكبد؟

وفقا لموقع "health"، إليك تأثير الإفراط في السكر على صحة الكبد:

حذر الطبيب الهندي أرناب سركار، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، من خطورة الإفراط في استهلاك السكر على صحة الكبد.

وأوضح الطبيب أن الكبد يؤدي دورا مهما في عملية التمثيل الغذائي، حيث يتولى مهمة تحويل الدهون والكربوهيدرات والبروتينات إلى الطاقة التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه الحيوية.

ولفت إلى أن استهلاك كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى اختلال في وظائف الكبد، فبدلا من تحويل السكر إلى طاقة، يقوم الكبد بتخزينه على شكل دهون، ما يُزيد تراكم الدهون في خلايا الكبد وظهور ما يعرف بـ "مرض الكبد الدهني غير الكحولي، بالإضافة إلى، زيادة خطر الإصابة بالتهاب الكبد.

بالإضافة إلى مشكلات الكبد، يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى مجموعة من المضاعفات الصحية الأخرى، وتشمل:

السمنة أو الوزن الزائد.

مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

كيف تحمي الكبد من أضرار السكر؟

- اتباع نظام غذائئ صحي غني بالفواكه والخضروات الطازجة.

- تقليل كمية السكر المُستهلكة على مدار اليوم.

- استبدال السكر ببدائل طبيعية مثل العسل أو دبس السكر، حيث تحتوي على عناصر غذائية أقل ضررا بالصحة.

- استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتينات والألياف، حيث تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.

تجنب المشروبات السكرية والعصائر الصناعية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف.

اقرأ أيضا:

احذر 5 مشروبات تدمر دماغك وترفع نسبة السكر في الدم

هذا ما يحدث للقولون عند تناول الموز.. مفاجأة

يقوي قلبك.. عصير يخفض الكوليسترول ويحارب السكتة الدماغية

4 علامات على شفتيك تنذرك بمرض السكري.. اكتشفها قبل فوات الأوان

6 علامات خفية تنذرك بسرطان البروستاتا.. احذرها