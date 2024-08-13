علامات تخبرك بزيادة الكافيين بجسمك.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - بينما يشكل الكافيين الموجود في القهوة منبها قويا للجهاز العصبي، إلا أن الإفراط في تناوله يحول هذه المتعة إلى خطر يهدد صحتك.

وهناك عدة علامات تخبرك بزيادة الكافيين بجسمك، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

أضرار الإفراط في شرب القهوة

عندما تشرب كمية كبيرة من القهوة، فإنك ترفع مستوى الكافيين في دمك بشكل كبير، وهذا بدوره يؤدي إلى مجموعة من الأعراض، مثل:

ألم الصدر.

الغثيان والقيء.

تسارع ضربات القلب.

تشنجات عضلية، خاصة في الساقين.

التعب والنعاس.

ضيق التنفس.

ماذا تفعل إذا شعرت بهذه الأعراض؟

إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض بعد شرب كمية كبيرة من القهوة، فمن المهم اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف منها:

شرب الكثير من الماء للتخلص من آثار الكافيين.

ممارسة تمارين خفيفة مثل المشي لمسافات قصيرة.

إذا شعرت بالدوخة، فمن الأفضل الاستلقاء والراحة.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، تساعد هذه الأطعمة على طرد الكافيين من الجسم، مثل الموز.

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