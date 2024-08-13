ما تأثير الطقس الحار على الصحة النفسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير على الصحة الجسدية والنفسية، فالحرارة الشديدة تؤدي إلى تفاقم العديد من الحالات الصحية، وخاصة تلك المتعلقة بالصحة النفسية.

يشير الدكتور الأمريكي عاصم شاه من كلية بايلور في ولاية تكساس الأمريكية للطب إلى أن الحرارة الزائدة تؤثر بشكل مباشر على الناقل العصبي المسؤول عن تنظيم المزاج والنوم والسلوك، وهو السيروتونين، وهذا بدوره يؤدي إلى مجموعة من الأعراض النفسية السلبية مثل الغضب، التهيج، العدوانية، الإجهاد، والتعب، وفقا لموقع "هيلث داي".

الفئات الأكثرعرضة

لا يتأثر الجميع بالحرارة بنفس الطريقة، فبعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية نتيجة التعرض للحرارة الشديدة، ومن بين هذه الفئات:

- الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية سابقة، مثل الاكتئاب والقلق.

مدمنو المخدرات والكحول.

أعراض الاضطرابات النفسية المرتبطة بالحرارة

تبدأ أعراض الاضطرابات النفسية المرتبطة بالحرارة بالظهور بشكل تدريجي، وقد تشمل:

العدوانية.

انخفاض الدافع في القيام بأي نشاط.

صعوبة في التركيز والتفكير بوضوح.

الارتباك.

نصائح للوقاية

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للحد من تأثيرها السلبي على الصحة النفسية:

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم.

ارتداء قبعة أو مظلة لحماية الرأس من أشعة الشمس المباشرة.

تجنب الخروج في أوقات الذروة.

اللجوء إلى الأماكن المكيفة.

إذا كنت تتناول أدوية، خاصة أدوية الصحة النفسية مثل الليثيوم، يجب استشارة الطبيب لتعديل الجرعة أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

اقرأ أيضا:

احذر 5 مشروبات تدمر دماغك وترفع نسبة السكر في الدم

هذا ما يحدث للقولون عند تناول الموز.. مفاجأة

يقوي قلبك.. عصير يخفض الكوليسترول ويحارب السكتة الدماغية

4 علامات على شفتيك تنذرك بمرض السكري.. اكتشفها قبل فوات الأوان

6 علامات خفية تنذرك بسرطان البروستاتا.. احذرها