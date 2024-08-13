لماذا تزداد الأمراض الجلدية خلال فصل الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد شكاوى العديد من الأشخاص من ظهور مشاكل جلدية مزعجة ، فما هي الأسباب وراء تفاقم هذه الحالات في فصل الصيف؟ وكيف يمكننا حماية بشرتك من هذه المشكلات؟

في هذا الصدد، أشارت الدكتورة بولينا راجيفا، أخصائية الأمراض الجلدية، إلى أن فصل الصيف يشهد زيادة ملحوظة في حالات الأمراض الجلدية، ويعود ذلك إلى عدة عوامل رئيسية، منها ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وتأثير الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى تغير نمط الحياة، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

وأوضحت أن الحرارة والرطوبة العاليتين تساهمان في زيادة إنتاج الزهم بالجلد، ما يزيد من فرص ظهور حب الشباب والطفح الجلدي، خاصة في المناطق المعرضة للشمس مثل الوجه والظهر والكتفين، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يؤدي إلى تفاقم حالات الهربس والتهاب الجلد التأتبي والصدفية.

أبرز الأمراض الجلدية التي تتفاقم في الصيف

حب الشباب: يظهر على شكل بثور وحبوب حمراء وبيضاء.

الهربس: يظهر على شكل بثور مؤلمة تتجمع معًا.

الالتهاب التأتبي: يتسبب في جفاف وحكة الجلد وظهور طفح أحمر.

الصدفية: تظهر على شكل بقع حمراء مغطاة بقشور بيضاء.

نصائح للحفاظ على صحة البشرة في الصيف

يجب اختيار واقي شمس مناسب لنوع البشرة ويوفر حماية واسعة الطيف من الأشعة فوق البنفسجية.

استخدام مرطبات خفيفة وغير دهنية للحفاظ على رطوبة البشرة.

ارتداء قبعة ونظارات شمسية وملابس قطنية فاتحة اللون.

تجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة.

غسل الوجه بانتظام باستخدام غسول مناسب.

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