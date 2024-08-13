مشروب "سحري" لخفض السكر في الدم.. تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - التوابل من أساسيات المطبخ، ليس فقط لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق، بل أيضا لخصائصها العلاجية العديدة، ومن بين هذه التوابل، تحتل القرفة والفلفل الأسود مكانة خاصة، وذلك بسبب قدرتهما على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الصحة العامة.

ويمكن لمشروب بسيط من الشاي، مع إضافة هذه التوابل السحرية، أن يحدث فرقا كبيرا في حياتك، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

القرفة

تحتوي القرفة على مركب السينامالديهيد، الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، كما أنه يساعد على تحسين حساسية الأنسولين، هذا يعني أن الخلايا تستطيع امتصاص السكر من الدم بشكل أفضل، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ويحسن حياة مرضى السكري.

الفلفل الأسود

يُعرف الفلفل الأسود بمذاقه الحار ومكونه النشط البيبيرين، الذي يعزز امتصاص العناصر الغذائية في الجسم ويحفز عملية الأيض، بالإضافة إلى تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

وصفة الشاي بالقرفة والفلفل

المكونات:

شاي أسود أو أخضر.

عود قرفة طازج أو ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

بضع حبات فلفل أسود.

طريقة التحضير:

اغلي الماء ثم أضف الشاي والأعشاب.

أضف عود القرفة وحبات الفلفل الأسود واترك المزيج ينقع لبضع دقائق.

صفي الشاي وقدميه ساخنًا.

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