9 أطعمة ومشروبات ترفع ضغط الدم.. توقف عن تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة صحية خطيرة تؤدي إلى مضاعفات قلبية خطيرة.

يتسبب ارتفاع ضغط الدم في زيادة الضغط على الشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتؤدي التغذية دورًا حيويًا في تنظيم ضغط الدم، وهناك بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة والكوليسترول، والتي تُسهم في ارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع "Times of India".

الأطعمة التي تزيد من ضغط الدم

الملح

الملح أحد أكبر العوامل التي تُسهم في ارتفاع ضغط الدم. عندما يستهلك الشخص كمية كبيرة من الملح، يحتفظ الجسم بالمزيد من الماء، ما يزيد من حجم الدم وضغطه على الشرايين.

الحساء المعلب

تحتوي هذه المنتجات على كميات كبيرة من الصوديوم المستخدمة كمحافظ على الطعام.

اللحوم الحمراء

على الرغم من أن اللحوم الحمراء مصدر جيد للبروتين، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، والتي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

البيتزا المجمدة

بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الملح والدهون، ما يجعلها غير صحية للقلب.

صلصة الطماطم والمخللات

الصلصات الجاهزة والمخللات من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، الذي يعمل على رفع ضغط الدم عن طريق احتباس الماء في الجسم وزيادة حجم الدم الذي يضخ عبر الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

المخبوزات

بالرغم من مذاقها اللذيذ ورائحتها الشهية، إلا أن المخبوزات تحتوي على كميات كبيرة من الملح، وهو عامل خطر رئيسي لارتفاع ضغط الدم.

المشروبات الغازية والقهوة

المشروبات الغازية تحتوي على كميات كبيرة من السكر والصوديوم، ما يجعلها ضارة بصحة القلب، أما القهوة، فبالرغم من فوائدها الصحية، إلا أن الإفراط في شربها يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كانت تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين.

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