الامارات | «المستكشف».. «دبي للإعلام» تستثمر في الشباب المبدع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلسلة من التجارب الإعلامية الشيقة، تقدمها «دبي للإعلام» ضمن برنامجها التدريبي الصيفي «المستكشف»، الهادف إلى اكتشاف أصحاب المواهب، وتنمية مهاراتهم وشغفهم في الإعلام، وهو ما يتماشى مع التزامات «دبي للإعلام»، وجهودها الرامية إلى الاستثمار في الشباب، وتحفيزهم على إطلاق العنان لأفكارهم، وتحقيق طموحاتهم من خلال الانضمام إلى قطاع الإعلام، والإسهام في تطوير مسيرته والارتقاء بها.

دورات متخصصة

تتضمن أجندة البرنامج، الذي يستمر حتى الـ16 من أغسطس الجاري، تشكيلة واسعة من الدورات المتخصصة وورش العمل التدريبية تحت إشراف نخبة من الخبراء والإعلاميين والمتخصصين في جميع مجالات العمل الإعلامي، والذين يعملون على تشجيع الطلبة ممن تراوح أعمارهم بين 16 و22 عاماً على استكشاف بيئة الإعلام وآليات العمل فيها، وإثراء مخزونهم المعرفي في مجالات إنتاج المحتوى والتحرير الصحافي، والإخراج والتصوير والتقديم الإذاعي والتلفزيوني، وإعداد وتنسيق البرامج. كما يضم البرنامج، الذي صُمم وفق أفضل المعايير العالمية، مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تحتوي على أساسيات التصوير ومهارات التواصل وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الشبكات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، حيث يتم خلاله تدريب الطلبة في إدارات الموارد البشرية، والمحتوى، والتلفزيون والإذاعة، وتكنولوجيا المعلومات والتسويق، وغيرها من القطاعات التابعة لـ«دبي للإعلام».

في الاستوديوهات

يتيح برنامج «المستكشف» للطلبة فرصة تجربة دخول الاستوديوهات الإذاعية، والمشاركة في تقديم بعض البرامج التي تُبث على الهواء مباشرة بصحبة مقدميها المحترفين، ما يعكس ثقتهم بأبناء الجيل الإعلامي الجديد، بينما سعت قناة «سما دبي» إلى تأهيل الشباب ميدانياً من خلال إشراكهم في إدارة العمليات والإنتاج الإعلامي التي تتم داخل الاستوديوهات، ومواقع التصوير الخارجية لبعض البرامج التلفزيونية التي تبث مباشرة من موقع «عالم مدهش» الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي.

رحلات استكشافية

وخلال فترة البرنامج التي تمتد على مدار أربعة أسابيع، يحظى المشاركون بمجموعة من الرحلات الاستكشافية، يزورون خلالها مركز الأخبار وقطاع النشر، ومسار للطباعة، وتوصيل للخدمات اللوجستية، ومركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، واستوديوهات التلفزيون والإذاعة، بهدف تمكينهم من الاطلاع على مجريات العمل وآلياته في مختلف القطاعات التابعة لـ«دبي للإعلام».

آفاق جديدة

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «دبي للإعلام»، شيخة أحمد، أهمية برنامج «المستكشف»، ودوره في تأهيل الشباب وإعدادهم للمستقبل، مشيرة إلى حرص المؤسسة على فتح الآفاق أمام الطلبة، وتشجيعهم على استغلال أوقاتهم وعطلتهم الصيفية في أنشطة معرفية وبرامج تدريبية ممتعة، تعزز قدراتهم الإبداعية والذهنية. وقالت: «تسعى (دبي للإعلام) عبر برامجها التدريبية إلى اكتشاف أصحاب المواهب الإعلامية واستقطابهم، وهو ما يصب في إطار مسؤولياتها الهادفة إلى الارتقاء بثقافة الطلبة والناشئة، وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من استكشاف كواليس العمل الإعلامي، والتعرف إلى آلياته المختلفة، والتدرب على أساليب إنتاج المواد الإعلامية وطرق تحريرها والتعامل معها». وأشارت إلى أن البرنامج يُعدّ منصة مبتكرة قادرة على تهيئة وإعداد جيل إعلامي جديد، وتوطيد علاقته مع القطاع الإعلامي، وهو ما يجعله بمثابة خطوة مهمة في مسيرة «دبي للإعلام»، ويسهم في إبراز جهودها الهادفة إلى إيجاد بيئة إبداعية تحفز روح الإلهام والابتكار لدى الشباب وطلبة المدارس والجامعات.

برامج تدريبية

برنامج «المستكشف» يُشكل جزءاً من مجموعة البرامج التدريبية التي صممتها «دبي للإعلام» لطلبة المدارس والجامعات والكليات، ومن بينها «صنّاع الإبداع» و«التدريب الميداني»، ومجموعة من الدورات المتخصصة التي تقام تحت إشراف فريق من الخبراء والمتخصصين في العمل الإعلامي.