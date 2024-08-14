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الامارات | عسل اليمن.. تراث يعود إلى قرون قبل الميلاد

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اليمن - رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عسل اليمن.. تراث يعود إلى قرون قبل الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحرص منتجو العسل اليمنيون على الحفاظ على حرفة تربية النحل التي يعود تاريخها إلى القرن الـ10 قبل الميلاد على الأقل، والتي طالما اعتُبرت مصدر فخر وطني، وجزءاً لا يتجزأ من الهوية اليمنية والإرث الثقافي.

وهناك كثير من الأبحاث والدراسات السريرية التي أثبتت أن العسل اليمني يعتبر من الأعسال الفاخرة جداً، وأنها من الناحية الدوائية تعتبر من الأعسال المهمة.

ويُعتقد أن صناعة العسل في اليمن تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار سنوياً، ويعمل بها أكثر من 100 ألف مربي نحل، ومع ذلك، تواجه هذه الحرفة الآن تحديات كبيرة بسبب الأوضاع السياسية في البلاد، والتدهور البيئي، وممارسات قطع الأشجار غير المستدامة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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