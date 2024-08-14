دراسة تكشف إدراج الدهون النباتية في نظامك الغذائي يطيل العمر



محمد اسماعيل - القاهرة - الحصول على الدهون الغذائية من الأطعمة النباتية يطيل العمر، مقارنة بالدهون الحيوانية، وذلك ما كشفته نتائج الدراسة التي أجريت على أكثر من 400 ألف شخص، تم تتبعهم لمدة تصل إلى 24 عاماً، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.



الأكثر تناولاً للدهون النباتية لديهم فرصة أقل بنسبة 9% للوفاة لأي سبب

ولاحظ الباحثون أن من أهم فوائد الدهون النباتية انخفاض احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب.

وتختلف تركيبة الدهون الموجودة في المصادر النباتية، مثل الحبوب والخضراوات والبقول أو المكسرات، كثيراً عن تلك المستمدة من الحيوانات.

وأجريت الدراسة في المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، وكان متوسط أعمار المشاركين 61 عاماً عند بدء الدراسة.

وتقدم الدراسة دليلاً على أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون الحيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان والبيض، مرتبطة بارتفاع مخاطر الوفاة بشكل عام وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد البحث أن الذين كانوا الأعلى في تناولهم للدهون النباتية كانت لديهم فرصة أقل بنسبة 9% للوفاة لأي سبب، واحتمالات أقل بنسبة 14% للوفاة بسبب أمراض القلب على وجه التحديد.

وبالنظر إلى مصادر محددة للدهون النباتية، فإن الذين تناولوا أعلى كمية من الدهون من الزيوت النباتية كانت لديهم احتمالات أقل بنسبة 12% للوفاة لأي سبب، واحتمالات أقل بنسبة 15% للوفاة بسبب أمراض القلب.