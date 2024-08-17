"كانت بتصور فيديو في المطبخ".. بلوجر تفارق الحياة بشكل صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انتهت حياة مؤثرة على تطبيق "تيك توك" بطريقة صادمة، عندما كانت تصور فيديو في مطبخ منزلها.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن الأمريكية، كايتلين لي، فارقت الحياة بشكل مأساوي، حيث كانت تصور مقطعا في مطبخ منزلها، مع صديقة لها، حينما سمعت طرقا على النافذة، وما إن استدارت، أصيبت برصاصة في رأسها.

البالغة من العمر 25 عاما، أم لثلاثة أطفال، وقاتلها هو صديقها السابق، كما أظهر مقطع فيديو على تيك توك الجريمة المروعة، فيما سقطت لي، وتصاعد دخان من الرصاص.

والمشتبه به، هو جوشوا تومسون، 25 عاما، كان في "علاقة سامة" مع لي، وفر من مكان الحادث، لكنه اتصل بأخيه حوالي الساعة 5 صباحا من ذلك اليوم باكيا ومضطربا، وأخبره أنه أطلق النار على والدة طفله في الرأس وقتلها.

وبحسب وثائق المحكمة، اعترف الجاني بالذهاب إلى شقة "لي" على الرغم من وجود أمر بعدم التعرض لها، بعد شكوى سابقة ضده.

وقال إنه أراد أن يرى ما إذا كان هناك رجل آخر في حياتها، ورغم أنه وجدها مع صديقتها تصوران مقطع الفيديو، إلى أنه قرر إطلاق النار عليها، ووجد سلاحه الناري خارج نافذة القتيلة.

وكتبت صديقة الضحية، جانيت روبرتس: "لم تستحق ما حدث لها، ولا يستحق هؤلاء الأطفال أن يمروا بهذا، لن أتمكن أبدا من فهم كيف أو لماذا يمكن لشخص ما أن يفعل شيئا غير إنساني، بسبب تصرفات أنانية ووحشية من شخص ما، أطفالها الثلاثة الآن سيكبروا بدون أم".

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