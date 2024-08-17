تناولها فورا.. 5 مشروبات تطرد السموم من الشرايين بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - انسداد شرايين القلب، حالة خطيرة، تحدث عندما تتراكم اللويحات وتمنع الدم من الوصول إلى القلب، ما يؤدي إلى مشكلات مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، لكن هناك بعض المشروبات العشبية والتي يمكن أن تساعد في فتح الشرايين المسدودة وطرد السموم منها.



وبحسب thehealthsite، فإن هذه المشروبات الخمسة تتمثل في:



شاي الزنجبيل والليمون

كوب من شاي الزنجبيل والليمون الطازج مشروب منعش مليء بالعناصر الغذائية، يطرد الانسدادات الشريانية ويعزز الدورة الدموية.



يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات والجلطات الدموية، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الليمون، الغني بفيتامين سي، في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية.



الشاي الأخضر بالقرفة

هذا المشروب مزيج ممتاز لتنظيم نسبة السكر في الدم مع فوائد الشاي الأخضر الصحية للقلب، شرب هذا المزيج العطري اللذيذ، ساخنًا أو باردًا، يمكن أن يحافظ على مستوى الكوليسترول ويمنع تكوّن اللويحات الشريانية، وينظف الشرايين.



الكركم

الكركم معروف بخصائصه الطبية التي تفيد القلب، إذ يحتوي على الكركمين وهو مضاد للالتهابات والأكسدة بطبيعته، ما يجعله مثاليا لتنظيف الشرايين.



شاي الكركديه الطازج

يعمل شاي الكركديه الأحمر على خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.



تشتهر زهرة الكركديه، المليئة بمضادات الأكسدة، بقدرتها على توسيع الأوعية الدموية وتحفيز تدفق الدم، وتساعد رشفات منتظمة من هذا الشاي في التحكم في الكوليسترول والدفاع ضد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر الأحمر على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ويساعد في إزالة السموم من الجسم وتطهير الدم وتحسين وظائف القلب.



كما أن المحتوى العالي من النترات في عصير البنجر يمكن أن يعزز الدورة الدموية.



كما أن تناول عصير البنجر بشكل منتظم يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

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