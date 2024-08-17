توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 17 آب إلى الجمعة 23 آب 2024

مهنياً: تنتقل الى مركز مهم مال سحر وجاذبية جمالك بياخذ العقل وحظوظك الف تساعدك الطوالع الفلكية على اثبات قدراتك كما تسلط الضؤ على كفائتك ومواهبك وتحصل على فرص نادرة لتغيير المسار نحو ما تحلم به تنطلق واثقا نحو اجواء اكثر امانا وارتياحا في هذا الاسبوع السعيد والواعد تمارس خلاله سحرك وتجذب اليك المؤيدين والمحبين مدعوما من

تاثيرات قوية من المشتري كوكب الحظ الاكبر من الجوزاء ومن بلوتون من الدلو ومن الشمس في الاسد تاثيرات مهمة دواء حقيقي لك بحيث يكافأك الحظ بجائزة معنوية وبمزيد من التقدير والاعجاب حظوظ من ذهب باتظارك حاول ان تستفيد منها

عاطفياً: لا يناسبك وجود كوكب الزهرة في مواجهة برجك من العذراء لذلك حافظ على اسرارك وتجنب كل الخلافات والتشنجات ولا توجه انتقاداً او ملاحظة سلبية ولا تباشر بتصرف غير مدروس خاصة في ما يتعلق بالشؤون العائلية والتعامل مع الاولاد للعازب قد تعاني العلاقة الجديدة من سوء تفاهم وكذلك العلاقة الغير مستقرة كما قد تحصل القطيعة لدى غياب الثقة والنوايا الصادقة