القاهره - الخليج 365
مهنياً: حلول زوال تعب من اوفر الابراج حظا تتحرر من الضغوط تنتقل الى منصب افضل واعلى افراح احتفالات ترتاح من ضغوط الجزء الاول من الشهر وتشعر ان انطلاقتك صارت افضل مع الزهرة في برجك ومع انتقال الشمس في نهاية الاسبوع الى برجك تاثيرات الكواكب تبشر بالخير والارتياح وتبعث في نفسك الارتياح وتدعوك الى الانطلاق واثقا والى الاستفادة من فرص يجب ان تلتقطها في الوقت المناسب
عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برجك ما يجعلك تعيش احلاما سعيدة وتنطلق نشيطا متحمسا لاقتحام مجالات جديدة او مغامرات لم تعرفها في السابق ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار والملذات وتعزز الثقة تبدو واضحًا في مواقفك الايجابية تجاه الشريك والاولاد والاهل والاحبة ومصمّمًا على تقوية العلاقة بينكما للعازب.إنّه أسبوع مناسب للإرتباط الجدّي وللتأكيد على الروابط وتعزيز العواطف والتعاطف مع الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 17 آب إلى الجمعة 23 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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