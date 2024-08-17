السبب صادم - زوجها طعنها 9 مرات وولّع في البيت.. نجاة سيدة بأعجوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

شهدت ولاية تينيسي الأمريكية واقعة مروعة، حيث تعرضت سيدة للطعن والضرب والحرق وهي على قيد الحياة، إلا أن جيرانها أنقذوها بإعجوبة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "NY Post"، روت السيدة "تيسا تروتر"، وهي أم لطفلين يبلغان من العمر 5 و8 سنوات، تفاصيل ما حدث في تلك الليلة المشؤومة، إذ عادت إلى المنزل لتفاجأ بزوجها، زاكاري موويل، يطعنها ويبدأ بضربها، ثم سكب عليها البنزين وأضرم النار في المنزل وهي بداخله.

وأوضحت تروتر أن الضرب الوحشي وقع أمام أعين طفليها اللذين كانا في حالة ذعر، وصرخا: "من فضلك، لا تقتل أمي، من فضلك يا أبي، توقف".

وأضافت: "اعتقدت أنني ميتة، وكل ما كنت أفكر فيه هو أولادي وما سيحدث لهم."

ولكن لحسن الحظ، كان رجل يدعى رالف غرايسون ونجله كلاي على الجانب الآخر من الشارع، وعندما سمعا الضجة ركضا إلى منزلها وسحباها إلى الخارج.

تعرضت الأم لـ 9 طعنات، مما أدى إلى تلف إحدى رئتيها، وحروق من الدرجة الثالثة في جميع أنحاء ساقها اليمنى، وكسر جميع ضلوعها، بالإضافة إلى إصابتها بالشلل من الخصر إلى الأسفل.

وذكر مكتب التحقيقات في تينيسي أن الزوج، البالغ من العمر 28 عامًا، قد تم القبض عليه ووجهت إليه تهم محاولة القتل من الدرجة الأولى، الحرق العمد، والاعتداء الشديد والاعتداء المنزلي، كما تم جمع تبرعات وصلت إلى 70 ألف دولار، أي ما يعادل 3.4 مليون جنيه مصري، لمساعدة الأم في دفع الفواتير الطبية ونفقات المعيشة.

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