الامارات | «الإعلام الجديد» تطلق النسخة 18من «تطوير مدراء وخبراء التواصل الاجتماعي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم أكاديمية الإعلام الجديد في دبي، الدورة الثامنة عشرة من برنامج تطوير مدراء وخبراء التواصل الاجتماعي، والتي تضم 25 منتسباً في الفترة من 3 إلى 26 سبتمبر المقبل.

ويشتمل البرنامج في دورته الثامنة عشرة، على 12 جلسة يشارك فيها المنتسبون عبر تقنية الاتصال المرئي، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس طوال مدة البرنامج، وبإجمالي 30 ساعة من التدريب المباشر.

ويتميز البرنامج بأنه يناسب مجموعة متنوعة من المهن ولجميع مستويات الخبرة في مجال التسويق وإدارة الأعمال، وصمم خصيصاً للمسؤولين عن تطوير أو تنفيذ استراتيجية التسويق للأفراد أو المؤسسات على الإنترنت وهم: تنفيذيو ومديرو التسويق، ومنشئو محتوى التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي، أصحاب الأعمال الصغيرة، أصحاب المشاريع، طلاب الجامعات والخريجون الجدد وأي شخص يرغب في ممارسة مهنة التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد مدير أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي أن برنامج تطوير مدراء وخبراء التواصل الاجتماعي يجسد فلسفة الأكاديمية في الارتقاء بقطاع الإعلام الرقمي، وفق رؤى تركز على التوسع في الجانب المعرفي، وفتح المجال أمام الكفاءات والمواهب لصقل قدراتها والاطلاع على أحدث المستجدات العالمية في الإعلام الرقمي، وكيفية امتلاك الأدوات الفعالة لتنمية الأعمال، واستثمار الآفاق الهائلة التي تتيحها منصات التواصل الاجتماعي.

ويتيح برنامج تطوير مدراء وخبراء التواصل الاجتماعي لمنتسبي الدورة الثامنة عشرة، كيفية بناء استراتيجيات رقمية فعالة طويلة المدى للعلامة التجارية والأعمال الخاصة مع الاطلاع على دراسات حالة عالمية المستوى لإرشاد المنتسب وفقاً لأعلى المعايير في هذا المجال؟

كما يمكن البرنامج المنتسبين من فهم آليات الإعلان عبر الإنترنت من خلال منصات مثل جوجل وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك، والحصول على الرؤى حول كيفية عمل منظوماتها وما يمكن توقعه عند استخدامها في الحملات الإعلانية، ومن ثم إنشاء حملات مستهدِفة ومخصصة من شأنها أن تؤدي إلى جذب العملاء لنشاط العمل.