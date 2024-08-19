بعد 12 ساعة من زفافها.. عروس تترك زوجها لسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في مفاجأة صادمة، قررت عروس إنهاء زواجها بعد مرور 12 ساعة فقط على حفل الزفاف، بسبب سيطرة عائلة العريس على حياتها الزوجية.

قصة الحب التي امتدت لثمان سنوات بين العروسين، تحولت إلى كابوس حقيقي وصراع بين العروس وعائلة العريس في حفل الزفاف، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

عائلة العريس تفرض إرادتها

تروي العروس تفاصيل عن التدخلات المستمرة لعائلة العريس في شؤونها الشخصية، بدءا من التخطيط لحفل الزفاف الذي تحول إلى حفل فخم لا يعكس رغبات العروسين، وصولا إلى التغييرات المفاجئة التي طالت كل تفاصيل الزفاف في اللحظات الأخيرة، متجاهلة رغبات العروس تماماً.

شعور بالإهانة والخذلان

تؤكد العروس أن شعورها بالإهانة والخذلان بلغ ذروته يوم الزفاف، حيث فوجئت بتغييرات جذرية في ديكور الحفل والزهور والألوان، وكأن كل ما خططت له بعناية تم تدميره في لحظة واحدة، هذا الشعور بالتهميش والوحدة دفعها إلى اتخاذ قرار صعب بإنهاء الزواج، حفاظا على كرامتها وسلامتها النفسية.

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