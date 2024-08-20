ما أسباب وأعراض مرض اضطراب ثنائي القطب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

اضطراب ثنائي القطب من الأمراض التي يعاني منها الكثيرون، حيث يتسبب في تقلبات مزاجية حادة تؤثر على حياتهم.

ما هو اضطراب ثنائي القطب؟

وفقا للجمعية الألمانية للاضطراب ثنائي القطب، فإن هذا الاضطراب النفسي يتميز بتقلبات مزاجية حادة لا يمكن السيطرة عليها.

هذه التقلبات المزاجية تؤثر بشكل كبير على حياة المريض، حيث تجعله يعاني من صعوبة في العلاقات الاجتماعية، والعمل، والدراسة.

أسباب اضطراب ثنائي القطب:

بالرغم من الأبحاث، لا يزال السبب الدقيق لاضطراب ثنائي القطب غير معروف، ومع ذلك، يشير الخبراء أن هناك عوامل وراثية وعوامل بيئية تلعب دورا مهما في ظهور هذا الاضطراب، مثل العوامل الوراثية أو التعرض لضغوط نفسية شديدة، أو لأحداث مؤلمة في الطفولة، في ظهور هذا الاضطراب أو تفاقمه.

أعراض اضطراب ثنائي القطب:

نوبات الاكتئاب تشمل الشعور بالحزن الشديد.

فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية.

صعوبة التركيز.

تغيرات في الوزن والنوم.

نوبات الهوس، مثل الشعور بالنشاط الزائد، والطاقة المفرطة.

التحدث بسرعة.

علاج اضطراب ثنائي القطب:

- الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان ومثبتات المزاج، من أهم العلاجات لاضطراب ثنائي القطب، حيث تساعد على استقرار المزاج وتقليل حدة الأعراض.

يؤدي العلاج النفسي دورا مهما في مساعدة المريض على فهم مرضه والتعامل مع أعراضه، حيث يركز العلاج السلوكي المعرفي على تغيير أنماط التفكير والسلوك التي تُسهم في تفاقم الأعراض.

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