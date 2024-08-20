5 أطعمة تزيد خطر الإصابة بالخرف.. ابتعد عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - الطعام الذي نتناوله يوميا يؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة الدماغ ووقايته من الأمراض، مثل الخرف.

إليك قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض المزمن، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

الأطعمة المقلية والسريعة

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والملح، ما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، وهما عاملان رئيسيان في الإصابة بالخرف.

الجبن

بالرغم من فوائده الغذائية، إلا أن الإفراط في تناولها، خاصة الأنواع الدهنية، يُسهم في زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف.

اللحوم الحمراء المصنعة

تشير الأبحاث إلى وجود صلة بين تناول اللحوم المصنعة مثل السجق واللانشون وزيادة خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب.

المعجنات والحلويات

غنية هذه الأطعمة على نسبة عالية من السكريات المكررة، والتي تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم وزيادة الوزن، وكلاهما يزيدان من خطر الإصابة بالخرف.

الزبدة

غنية بالدهون المشبعة، والتي تساعد على ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ما يؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ.

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