تأثير تناول طبق من الفول المدمس على مستويات الكوليسترول.. طبيبة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - الفول المدمس صديق جيد للقلب والكوليسترول لأنه غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على ضبط الكوليسترول بالجسم.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة لـ "الخليج 365"، إن الفول المدمس غني بالألياف والدهون القابلة للذوبان في الأمعاء، مما يمنع امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، وبالتالي يقلل من مستوياته.

وأضافت، أن الفول يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقدمت عدة فوائد أخرى للفول المدمس تتمثل فيما يلي:

الشعور بالشبع.

صحي للجهاز الهضمي.

مصدر للطاقة.

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