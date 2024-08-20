6 أعشاب تصيب الكبد بالتسمم.. احذر الإفراط في تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

على الرغم من الفوائد الصحية العديدة للأعشاب الطبيعية، إلا أن بعضها قد يكون سامًا للكبد إذا تم تناوله بطريقة خاطئة أو بكميات كبيرة.

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول لمصراوي، من الضروري استشارة الطبيب قبل استخدام أي نوع من الأعشاب، خاصة إذا كنتِ تعانين من أي أمراض مزمنة أو تتناولين أدوية أخرى.

إليكِ 6 أنواع من الأعشاب التي قد تسبب تسمم الكبد

البقدونس

قد يؤدي الإفراط في تناول البقدونس إلى تراكم مادة الأبيول، وهي مادة سامة للكلى والكبد.

الزعتر

يحتوي الزعتر على مادة الثيمول التي قد تكون سامة للكبد والكلى بكميات كبيرة.

الكُمون الأسود

قد يسبب الكمون الأسود تلفًا في الكبد إذا تم تناوله بجرعات عالية أو لفترة طويلة.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي قد تكون ضارة بالكبد إذا تم تناولها بكميات كبيرة جدًا.

الكركم

على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن الإفراط في تناول الكركم قد يسبب تلفًا في الكبد.

الأعشاب المدرة للبول

بعض الأعشاب المدرة للبول قد تسبب تلفًا في الكبد والكلى إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح.

أعراض تسمم الكبد

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)

الغثيان والقيء

فقدان الشهية

ألم في البطن

التعب والإرهاق

البول الداكن والبراز الفاتح

وأختتم صلاح:" قبل استخدام أي نوع من الأعشاب، استشير طبيبكِ لتحديد الجرعة المناسبة ومدة الاستخدام، تأكد من شراء الأعشاب من مصادر موثوقة للتأكد من جودتها وسلامتها، يجب الالتزام بالجرعة الموصوفة من قبل الطبيب أمر هام لتجنب الآثار الجانبية، إذا ظهرت عليكِ أي أعراض جانبية عند استخدام أي نوع من الأعشاب، توقفي عن استخدامه على الفور واستشيري طبيبكِ.

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