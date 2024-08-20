3 أطعمة قد تحارب سرطان الثدي.. هل تعرفها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة أن تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي مستقبلا، بشرط الالتزام بنظام غذائي صحي.

وبحسب موقع MedicineHealth، يمكن للسيدات حماية أنفسهن من الإصابة بسرطان الثدي حال الاعتماد على نظام صحي متكامل، وتناول هذه الأطعمة المتمثلة في:

البروكلي

أحد الخضراوات الصحية التي تحتوي على مضادات أكسدة تقاوم تلف الخلايا وتعمل على موازنة السموم في الجسم، ومحاربة سرطان الثدي.

الكركم

هذه التوابل تحتوي على الكركمين الذي يعزز إنتاج خلايا جديدة ويعمل حماية الخلايا من التلف، وبالتالي محاربة سرطان الثدي.

بذور الكتان الغنية بالأوميجا 3

هذه البذور تحتوى على الألياف ومضادات الأكسدة الطبيعية، وتضبط الأستروجين في جسم المرأة، ما يساعد على تجنب ظهور خلايا سرطانية.

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