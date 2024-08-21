تأثير تناول بيضتين مسلوقتين يوميا على صحة الكبد.. مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

البيض المسلوق من الأطعمة الشائعة، التي يحرص الكثيرون على تناولها يوميًا، ولكن قد يجهل البعض تأثيره على صحة الكبد ومستويات الكوليسترول في الدم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، مما قد يرفع مستويات الكوليسترول الكلي في الجسم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند الإفراط في تناوله.

وبيّن "صلاح" في تصريحات لموقع "الخليج 365" أنّ تناول بيضتين مسلوقتين يوميا ،قد يؤدي إلى رفع مستويات الكوليسترول، لكنه يعزز صحة الكبد، لذا من الضروري عدم التوازن في إعداد الوجبات دون إفراط.

وأضاف أن البيض غني بالبروتين، الذي يساعد على إعادة بناء أنسجة الجسم، بما في ذلك الكبد، ويحتوي أيضًا على فيتامينات ومعادن ضرورية لتعزيز صحة الكبد والحفاظ على وظائفه، مثل فيتامين ب والزنك، مما يحسن من كفاءته الوظيفية

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