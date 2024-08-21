موجود في مطبخك.. طعام يقلل السكر في الدم فور تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف مجدي نزيه استشاري وخبير التغذية العلاجية عن نوع طعام يكافح مشكلات مرض السكري.

وأوضح خلال فيديو له عبر تطبيق "تيك توك أن البصل مفيد جدا عندما يتعلق الأمر بمرض السكري، وذلك بفضل احتوائه على هرمون "الجليكوجين" الذي له تأثيرات إيجابية في امتصاص الجلوكوز.

وقال نزيه أيضا يحتوي البصل على مركب "سلفوكسيد " وهو مادة مطهرة، لذا يجب الحرص على تناوله بانتظام.

وأشار مجدي إلى أن الثوم مفيد أيضا، نظرا لاحتوائه على زيت "أليسين"، ما يساعد على ضبط ضغط الدم ومكافحة مشكلات الكوليسترول وتحسين مستوى دهون الدم ومنع النشاط السرطاني.