بعد تحذير الصحة العالمية.. أنواع جدري القرود - وهل تسبب الوفاة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس جدري القرود حول العالم، لكن ماذا نعرف عن أنواعه؟.



وبحسب موقع thehealthsite، فإن أنواع جدري القرود تتمثل في:

السلالة الأولى من فيروس "إم بي أو إكس" المسؤول عن انتشار المرض في إفريقيا، وهو شديد الخطورة، ويبلغ معدل الوفيات بسببه 10%.



السلالة الثانية المعروفة باسم Clade II من فيروس جدرى القرود متوطنة أيضًا في شبه القارة الإفريقية، لكن معدل الوفيات يبلغ 0.1 % بين المصابين.



وتنتقل العدوى من الاتصال الوثيق بمصاب، وخاصة عن طريق تلامس الجلد، أو التنفس القريب، أو رذاذ التنفس.



وتستمر الأعراض عادةً لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 4 أسابيع، ولكنها قد تستمر لفترة أطول لدى شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة.



أعراض جدري القرود

تبدأ أعراض جدري القرود بـ:

ارتفاع درجة الحرارة

صداع

آلام عضلية

ظهور تعب عام

تتطور الأعراض لتشمل طفحًا جلديًا، وعادةً ما يكون الطفح الجلدي على شكل بقع حمراء، ثم تتحول إلى حويصلات مملوءة بالسوائل.



وإذا تم رصد الأعراض والتشخيص، يُطلب من المصاب عزل نفسه في المنزل، وتجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص والحيوانات الأخرى، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، حتى تختفي جميع آفات الطفح الجلدي، وتتساقط القشور، وتتكون طبقة جديدة من الجلد، ويستغرق هذا عادة حوالي 2-4 أسابيع.

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