الامارات | أمريكي يجبر ابنه على شرب البنزين لقتله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا بعد أن حاول عمدًا قتل ابنه البالغ من العمر 4 أشهر بإجباره على شرب البنزين.

وفقًا للشرطة بولاية تكساس، وجهت إلى إدغار بريدجيمون، 24 عامًا، تهمة محاولة القتل العمد بعد أن اعترف للسلطات بأنه قدم للطفل البنزين عمدًا لقتله.

وقالت إدارة الشرطة يوم السبت 10 أغسطس، إن الضباط استجابوا لنداء مساعدة من خدمات الطوارئ في باريس في الكتلة 1300 من شارع باين بلاف.

عندما وصلوا، أفاد الضباط أنهم اكتشفوا أن بريدجيمون جعل ابنه الرضيع يشرب وقودا، مشيرين أن المشتبه به حاول الهروب ولكن تم احتجازه في مكان الحادث.

وذكرت محطة (فوكس نيوز 5 ) أنه تم القبض على الأب وحجزه في السجن بكفالة قدرها 255000 دولار.وقالت الشرطة إن الطفل البالغ من العمر 4 أشهر، والذي تم نقله في البداية إلى المركز الطبي الإقليمي ، تم نقله لاحقًا إلى منشأة طبية أخرى في منطقة دالاس فورت وورث لمزيد من العلاج.

ولا تزال شرطة منطقة باريس تحقق في الحادث.