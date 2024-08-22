الامارات | فاكهة قد تساعد في تقليل دهون الكبد.. تعرّف عليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أغسطس 2024

أظهر فريق بحثي من جامعة لافال الكندية فوائد فاكهة غريبة في علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة Cell Reports Medicine. أن فاكهة "كامو كامو"، الغنية بمضادات الأكسدة وتأتي مباشرة من مناطق الأمازون، تعمل على تقليل مستويات الدهون في الكبد.

وفي الدراسة، تناول 30 مشاركا إما مستخلص فاكهة "كامو كامو" أو دواء وهميا في أوقات مختلفة، على مدار 12 أسبوعا. وخضع المشاركون للتصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد مستويات الدهون في الكبد.

ولاحظ الباحثون انخفاضا بنسبة 7.43٪ في دهون الكبد لدى المشاركين الذين تناولوا مستخلص "كامو كامو". أما مجموعة الدواء الوهمي، فشهدت زيادة في دهون الكبد بنسبة 8.42%.

وينبع هذا التأثير من البوليفينول الموجود في "كامو كامو"، وعلاقتها بالميكروبات المعوية.

ويوضح أندريه ماريت، الأستاذ والباحث في المعهد الجامعي لأمراض القلب والرئة في كيبيك، جامعة لافال (IUCPQ): "تقوم الميكروبات باستقلاب جزيئات البوليفينول الكبيرة التي لا يمكن امتصاصها بواسطة الأمعاء، وتحويلها إلى جزيئات أصغر يمكن للجسم استيعابها لتقليل دهون الكبد".

وحدد فريق البحث آليتين محتملتين لعمل جزيئات البوليفينول الصغيرة، حيث يمكنها تقليل تكوين الدهون في الكبد، وتحفيز تحلل الدهون عن طريق الأكسدة. وربما يفسر الجمع بين الآليتين الفعالية العالية للمستخلص.

ومع ذلك، لاحظ الفريق تباينا كبيرا في الاستجابة لـ"كامو كامو".

ويوضح ماريت: "نفترض أن ميكروبات الأمعاء الأولية تؤثر على الاستجابة للبوليفينول. وإذا وجدنا العوامل المعنية، فقد نتمكن من تعديل ميكروبات الأمعاء وزيادة فعالية المستخلص".

وعلى الرغم من أن "كامو كامو" فاكهة غريبة، إلا أن المستخلص متوفر بسهولة في شكل كبسولات. ومع ذلك، يؤكد ماريت على أهمية التحقق من محتوى بعض البوليفينول، حيث لا تتكافئ جميع المنتجات التجارية.