الامارات | طريقة فورية للتخفيف من الصداع النصفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زعم أحد الخبراء أن الضغط على مكان محدد في الجسم يمكن أن يخفف من الصداع النصفي بشكل فوري.

يمكن أن يصاب الأشخاص بنوبة الصداع النصفي في أكثر الأوقات غير المناسبة، وغالبا ما تكون مصحوبة بالغثيان والحساسية للضوء. ويمكن أن تحدث بسبب تغيرات في الدماغ أو عوامل خارجية مثل الإجهاد، أو بعض الأطعمة، أو الظروف الجوية.

وبهذا الصدد، زعم أخصائي الوخز بالإبر، أنيس خلف، والذي يشارك معرفته في تخفيف مجموعة متنوعة من الأمراض بنهج شامل عبر حسابه على "تيك توك" (@acupuncturefit)، أنه يمكن للناس الحصول على راحة فورية من الصداع النصفي بقوة اللمس.

وفي فيديو توضيحي، قال: "ابحث عن نقطة اتصال شحمة الأذن بالوجه واضغط عليها لفترة وجيزة".

ولاقت هذه الطريقة استحسانا كبيرا من مجموعة من المتابعين.

جدير بالذكر أن الصداع النصفي يؤثر عادة على جانب واحد من الرأس، ولكن يمكن أن يحدث على كلا الجانبين، ويستمر من بضع ساعات إلى عدة أيام.

أعراض شائعة للصداع النصفي:

- الشعور بالتعب الشديد والتثاؤب كثيرا.

- الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة أو الشعور بالعطش.

- تغيرات في المزاج.

- تيبس الرقبة.

- التبول كثيرا.

- مشاكل في الرؤية، مثل رؤية خطوط متعرجة أو أضواء وامضة.

- الشعور بالدوار.

- صعوبة في الكلام.

يُنصح باستشارة الطبيب العام إذا كنت تعاني من صداع نصفي شديد أو مستمر، أو إذا استمر لفترة أطول مما اعتدت عليه.