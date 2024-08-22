الامارات | رجل يحب الهدوء قتل زوجته بسبب "صوتها العالي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قرية فرشوط، شمالي صعيد مصر، جريمة غريبة من نوعها، إذ قتل عاطل عن العمل زوجته، وعاش مع جثتها لمدة أسبوعين والسبب أنها كانت تزعجه بنبرة صوتها العالي.

ولاحقاً اعترف المتهم بقتل زوجته، أمام جهات التحقيق وبأنه أنهى حياتها بالضرب بـ "عصا خشبية" حتى فارقت الحياة من شدة التعذيب.

وقال المتهم إنه تزوج المجني عليها بعقد زواج عرفي وأنجب منها ابنته الرضيعة التي تبلغ من العمر الآن عاما ونصف، وذكر أنه رجل يحب الهدوء وكان دائم الخلاف مع زوجته بسبب "صوتها العالي"، ما كان يدفعه لضربها لتأديبها، لكنها كانت تعاود الأمر ولم تحاول التخلي عن صوتها العالي.

وكشف المتهم أجواء يوم الحادث قائلا إنه تشاجر مع زوجته وضربها باستخدام عصا خشبية حتى فارقت الحياة، ثم حمل الجثة ووضعها على السرير في غرفة نومها وغطاها بملاءة، وظل معها في المنزل لمدة أسبوعين يمارس حياته الطبيعية بصحبة ابنته الرضيعة، لكنه كان يأخذ طفلته ليلًا وينام في سيارته بسبب الرائحة الكريهة التي ظهرت بمرور الوقت من الجثة.

وكانت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، أفادت بأن المجني عليها تبلغ من العمر 29 عامًا، عُثر على جثتها متحللة، يوم الأحد الماضي، ومغطاة على سريرها بعد أسبوعين تقريبًا من مقتلها في مركز فرشوط، وتبين أن مرتكب الواقعة زوجها الذي يتعاطى المخدرات وكان دائم التعدي عليها بالضرب بشهادة الجيران، حيث تم القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، بينما تم إيداع الرضيعة إحدى دور الرعاية.