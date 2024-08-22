الامارات | في طريقهما لعيادة الاستشارة الزوجية .. حاولت دهس زوجها بالسيارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترفت امرأة بمحاولة دهس زوجها وهما في طريقهما إلى عيادة الاستشارة الزوجية، وذلك بعدما أعلن عن رغبته في الانفصال عنها بشكل نهائي.

وقالت محطة فوكس نيوز أن الشرطة وجهت لفيرونيكا رولين ( 30 عامًا ) من مينيسوتا تهمة الاعتداء من الدرجة الثانية، والقيادة الإجرامية للمركبة، والإيذاء الجسدي، والإهمال الجسيم، والاعتداء المنزلي، وفقًا لإفادة خطية حصل عليها موقع .Crime Online

وكانت المرأة تقود سيارتها إلى العيادة الاستشارية للأزواج برفقة شريكها، حين أعلن الأخير أنه يريد أن ينهي علاقته بها. وقال الموقع أن المرأة أوقفت سيارتها حينها بحدة، وطلبت منه الخروج، وحين غادر السيارة واتجه باتجاه الرصيف، نظرت فيرونيكا بعين زوجها ودعست على دواسة الوقود فانطلقت السيارة باتجاهه، لتصدمه. وقال الموقع أن محاولة الدهس أدت لاصطدام الرجل بالزجاج الأمامي للسيارة ومن ثم تدحرجه فوق غطاء السيارة وتحطيمه الزجاج. ووفقا لتقرير الشرطة اعترفت فيرونيكا بمحاولة الدهس محيلة الأسباب للصدمة النفسية التي كانت تمر بها، علما أن الزوجين مرتبطان منذ عام فقط.

ووفقا للموقع الإخباري فقد جرح الزوج بمرفقه الأيمن في هذه الحادثة.