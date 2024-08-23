هذا ما يحدث للكلي والقلب عند تناول طبق الفول بالسلطة.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تعد وجبة الفول بالسلطة من الأطباق الشعبية المفضلة للكثيرين، نظرًا لمذاقها اللذيذ وفوائدها الغذائية، ومع ذلك، يتساءل البعض عن تأثيرها على صحة الكلى والقلب والجسم بشكل عام في حالة تناولها في الإفطار.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور أسامة صلاح، إنّ الفول غني بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم، كما يحتوي على حمض الفوليك المهم لصحة القلب والأوعية الدموية، وكذلك تعتبر السلطة مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي وفيتامين ك، بالإضافة إلى أنّها غنية بالألياف التي تحسن صحة الجهاز الهضمي.

وأوضح "صلاح" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنّ تناول هذا الطبق يمكن أن يكون مفيدًا لصحة الكلى بفضل العناصر الغذائية التي يحتوي عليها، مثل البوتاسيوم والألياف التي تساهم في تنظيم ضغط الدم، مما يحمي الكلى من التلف.

وبيّن أنّ الفول يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، مما يقلل عبء العمل على الكلى ويحمي من الأمراض المزمنة، وومع ذلك، يجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة تناول كميات معتدلة من البروتين لتجنب زيادة العبء على الكلى.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أنّ الألياف الموجودة في الفول بالسلطة تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الكلي، وخاصة الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يساعد حمض الفوليك في تقليل مستوى الهوموسيستين، وهو عامل خطر لأمراض القلب، ويعمل على تنظيم ضغط الدم، مما يحمي عضلة القلب، ومن الضروري تجنب الدهون والأملاح التي تؤثر سلبًا على القلب.

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