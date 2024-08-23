الامارات | ضابط أمن ينقذ رجلاً من "موت محقق" إثر تعرضه لنوبة قلبية بمطار دلهي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن أحد ضباط الأمن في مطار دلهي الهندي حياة راكب كان متجهًا إلى مدينة سريناغار بعد أن انهار الأخير في مطار دلهي. ووفقًا لمتحدث باسم الأمن الهندي، انهار الراكب أرشيد أيوب، الذي كان من المقرر أن يستقل رحلة طيران إنديجو إلى سريناغار، فجأة في ساحة انتظار الركاب رقم 2 بالمطار في حوالي الساعة 11 صباحًا يوم الثلاثاء (20 أغسطس).

وبعد أن شهدنا ذلك، هرع فريق مكون من عضوين من قوات الأمن إلى العمل بسرعة وقام أحدهما بإجراء عملية إنعاش قلبي رئوي للراكب، وبالتالي إنقاذ حياته من موت محقق، كما أظهر مقطع فيديو للحادث نشره فريق قوات الأمن.

الإنعاش القلبي الرئوي هو إجراء طارئ لإنقاذ الحياة يتم إجراؤه عندما يتوقف القلب عن النبض.