كيف ينعش البيض دماغ المرأة؟.. تأثيره مذهل

محمد اسماعيل - القاهرة - من منا لم يسمع بفوائد البيض للجسم؟ لكن هل تعلم أن هذا الغذاء البسيط قد يكون سرًا للحفاظ على ذاكرة قوية وصحية، خاصة لدى النساء؟ دراسات حديثة كشفت عن دور مهم للبيض في تعزيز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة.

وكشفت دراسة علمية جديدة عن ارتباط وثيق بين تناول البيض وتحسن الوظائف الإدراكية لدى النساء، خاصة فيما يتعلق بالطلاقة اللفظية.

ووجد باحثون أن تناول البيض قد يساعد في الحفاظ على بعض هذه الوظائف، وخاصة الذاكرة الدلالية، بين النساء، دون أي آثار ضارة لوحظت في أي من الجنسين، وفق "نيوز مديكال".

كما استخدم الباحثون بيانات من مجموعة من الطبقة الوسطى والوسطى العليا في جنوب كاليفورنيا، تم تتبعهم لفترة طويلة.

وعمل فريق البحث على تقييم أداء المشاركين الإدراكي أعوام 1988 و1991 و1992 و1996، باستخدام 3 اختبارات، الأول: لفحص الحالة العقلية المصغرة، والتي تشمل تقييم الانتباه والتوجيه والتذكر واللغة والحساب.

والثاني: اختبار صنع المسار، الذي يقيّم الوظائف التنفيذية مثل المرونة العقلية والانتباه والتتبع البصري الحركي. والثالث: اختبار طلاقة الفئة، الذي يقيس الطلاقة اللفظية والذاكرة الدلالية.

وبمقارنة التغيرات الإدراكية مع استهلاك البيض لدى 533 امرأة و357 رجلاً، تبين أن استهلاك البيض كان له تأثير مختلف على الوظيفة الإدراكية بين الرجال والنساء.

وخلصت الدراسة أن النساء اللاتي تناولن كميات أكبر من البيض حافظن على قدرتهن على التعبير عن الأفكار وتذكر الكلمات بشكل أفضل على مر السنين، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل العمر والتعليم.