الامارات | «الشارقة للفنون» تنظم معرض «طيف الخيال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم «مؤسسة الشارقة للفنون» ضمن برنامجها لخريف 2024، معرض «طيف الخيال»، للفنان ويليام كنتريدج، الذي يقام في «بيت السركال التراثي»، في الفترة بين 28 سبتمبر الجاري و8 ديسمبر المقبل.

يُعدُّ ويليام كنتريدج، (مواليد جوهانسبرغ، 1955)، أحد أهم الفنانين المعاصرين، وقد اشتهر برسوماته ومنحوتاته وأفلام التحريك التي تتمحور في مجملها حول مشروعات مسرحية مختلفة ترتبط بالظروف السياسية والاجتماعية في جنوب إفريقيا والعالم، مبتكراً جماليات خاصة، أصبحت جزءاً مهماً من الذاكرة البصرية لعالم الفن المعاصر.