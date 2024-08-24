القاهرة - الخليج 365
مهنياً: تختفي التحديات والعراقيل مع بداية هذا الشهر الشمسي الجديد الذي يصب في مصلحتك اهمها انتقال الشمس من معاكسة من الاسد ومع وجود الزهرة والشمس في العذراء تاثيراتها تحمل الكثير من الاخبار السارة حلحلة للمشاكل الزهرة تجمع وتلم الشمل زواج خطوبة او اتفاقيات عمل جديدة وفرص مهنية ومالية وغيرها فرص من الخارج او من قبل اشخاص غرباء تقدم لك فرص سعيدة للتواصل وطرح المشاريع وخوض تجارب
عاطفياً: ينتقل كوكب الحب الزهرة الى برج الميزان الهوائي الصديق يحمل اليك وعودا بازدهار عاطفي وانسجام ومفاجآت حلوة قد تكسب قلباً يتحوّل مع الوقت الى قدر عاطفي محتوم والى زواج تعقده قريباً يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاهتمام في أثناء الاجتماعات والسهرات والمناسبات
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 24 آب إلى الجمعة 30 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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