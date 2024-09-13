احذر- 7 علامات تدل على وجود مشكلة في كليتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - يجب أن تكون على دراية بعلامات الكلى المريضة، للإسراع في الذهاب للطبيب فور اكتشافها، لأن التأخر في تلقي العلاج له عواقب وخيمة على صحة الجسم عامة والكليتين بشكل خاص.

نستعرض في التقرير التالي، علامات الكلى المريضة، بحسب المعلومات المشنورة على موقع مؤسسة الكلى الوطنية وموقع "WebMD".

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علامات الكلى المريضة

1- تغير البول

من الضروري الانتباه جيدًا للبول أثناء التبول، لأن هناك تغيرات إذا ظهرت على شكله أو لونه أو كميته، فهذا دليل على وجود مشكلة في الكلى، أبرزها:

- ظهور دم في البول.

- البول الرغوي.

- قلة البول أو صعوبة التبول.

2- الشعور بالتعب

عندما تمرض الكلى، تتراجع قدرتها على تنقية الجسم من السموم عبر البول، ومع تراكمها في الدم، تنخفض طاقة الإنسان ويعاني من ضعف التركيز، ومهما يخلد إلى الراحة، لا يتحسن شعوره بالتعب.

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3- جفاف وحكة الجلد

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن السموم التي تتراكم في الدم عند الإصابة بأمراض الكلى تهدد الجلد ببعض المشكلات المزعجة، منها:

- الطفح الجلدي.

- الحكة.

- جفاف الجلد.

4- فقدان الشهية

النحافة أكثر شيوعًا عند مرضى الكلى، ويرجع السبب إلى فقدان الشهية الناتج عن تراكم السموم في أجسادهم، ما يجعلهم غير قادرين على تناول الطعام.

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5- تورم بعض أجزاء الجسم

إذا كانت قدماك متورمتين والمنطقة المحيطة بعينيك منتفخة، فهذا يعني أنك تعاني من احتباس السوائل بالجسم، الذي يعتبر من علامات الكلى المريضة.

6- تشنجات العضلية

تشهد مستويات المعادن بالجسم، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم الصوديوم، اضطرابًا شديدًا، عندما تتعرض الكلى لقصور في وظائفها الحيوية، مما يؤدي إلى المعاناة من التشنجات العضلية، خاصةً في الساقين.

7- قلة النوم

كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحصول على القسط الكافي من النوم كل ليلة يعانون في الأغلب من مشكلة في الكلى، لأن تراكم السموم بالجسم يسبب الأرق.

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