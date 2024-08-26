الامارات | 26 جائزة عالمية لفيلم «إن شاء الله ولد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحظى الفيلم الأردني «إن شاء الله ولد»، بحفاوة نقدية عالمية لم تصادفها السينما العربية خلال السنوات الأخيرة، فالفيلم الذي عُرض أخيراً في عدد من دور السينما الإماراتية، حصل حتى الآن على 26 جائزة عالمية. كما حصل أخيراً على جائزة الجمهور في مهرجان عمّان السينمائي الدولي، ليضمها إلى قائمة جوائز أبرزها ترشيحه لتمثيل الأردن في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2024، وذلك بعد جملة عروض تجارية واسعة في أكثر من 60 مدينة فرنسية، وعدد من دور السينما المصرية.

يذكر أن فيلم المخرج أمجد الرشيد حقق نجاحاً كبيراً في عرضه العالمي الأول في مهرجان «كان» السينمائي الدولي، ضمن أسبوع النقاد، حيث سجل أول مشاركة لفيلم أردني روائي طويل في المهرجان العريق، وفاز بجائزة جان فاونديشن، وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل، كما شارك في 100 مهرجان دولي من بينها مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي، ومهرجان سيدني السينمائي، ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان مسلم السينمائي الدولي بلندن، وجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وجائزة أفضل عمل في مهرجان بنغالورو السينمائي الدولي في الهند، وجائزة أفضل أداء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجائزتي أفضل ممثلة ولجنة تحكيم في مهرجان روتردام للفيلم العربي.