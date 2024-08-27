موجود في كل بيت.. 4 مخاطر لتناول هذا المشروب على معدة فارغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يلجأ كثيرون إلى تناول كوب من الشاي على معدة فارغة أول شئ في الصباح، دون معرفة مخاطر هذا الأمر على الصحة.

وبحسب موقع هيلث الطبي، فإن هناك 4 مخاطر لتناول هذا المشروب على معدة فارغة، تتمثل في:

الجفاف

الشاي يمكن أن يزيد من إنتاج البول وقد يؤدي إلى الجفاف، عند تناوله على معدة فارغة، خاصة إذا لم يتم الحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم.

تقلبات مستويات السكر في الدم

يمكن لتناول الشاي على معدة فارغة أن يسبب تقلبات مستويات السكر في الدم، بسبب شربه قبل الطعام.

اضطرابات الجهاز الهضمي

تناول الشاي على معدة فارغة قد يسبب تداخل المركبات الطبيعية به مع عملية الهضم، ما يسبب اضطرابات الجهاز الهضمي.

حموضة المعدة

تناول الشاي على معدة فارغة يمكن أن يحفز إنتاج حمض المعدة، إذ يحتوي على مركبات مثل الكافيين والثيوفيلين التي يمكن أن تزيد من إفراز الحمض، ما يؤدي إلى حرقة المعدة وعسر الهضم واضطراب المعدة.

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