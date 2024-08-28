الامارات | «دبي للإعلام» تستضيف وفد مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، محمد سليمان الملا حرص «دبي للإعلام» على توطيد علاقاتها مع المؤسسات الحكومية والخاصة، ومد جسور التواصل معها، جاء ذلك خلال استقبال الملا، المدير التنفيذي لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، عبدالرزاق أميري، حيث بحث معه آفاق التعاون، وتعزيز الشراكة البناءة بين الطرفين في مختلف المجالات. وخلال زيارة وفد المركز إلى مقر «دبي للإعلام»، اطلع على تجربة المؤسسة، وإمكاناتها اللوجستية، واستراتيجيتها المستقبلية، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي، مركزاً عالمياً للابتكار الإعلامي وتنمية المواهب.

حضر اللقاء كل من المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، شيخة أحمد، ورئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، سارة الجرمن، ومدير مكتب المدير التنفيذي، نبيلة عثمان، ومدير مكتب الاتصال المؤسسي في مركز «إرادة»، أمينة عجلان.

وقال محمد الملا: «تلتزم (دبي للإعلام) عبر برامجها ومبادراتها المختلفة بأداء رسالتها، الرامية إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي، وتعزيز الوعي المعرفي بأهمية الخدمة المجتمعية وأنماط الحياة الإيجابية والتماسك الأسري»، لافتاً إلى أن المؤسسة تشجع موظفيها على المشاركة في الأنشطة المجتمعية التي تنسجم مع أهدافها، الرامية إلى تشجيع الممارسات المسؤولة في بيئة العمل.

وعبّر عبدالرزاق أميري عن سعادته بالتعاون مع «دبي للإعلام»، واصفاً إياه بـ«الخطوة المثمرة». وقال: «سيتيح تعاوننا مع (دبي للإعلام) العديد من الفرص والحلول الإعلامية المبتكرة التي تساعدنا في الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة من خلال تعاوننا مع مجموعة من البرامج التوعوية التي تبثها (دبي للإعلام) عبر منصاتها المتعددة، ما يسهم في تعزيز الجهود التي يبذلها المركز، الهادفة إلى رفع مستوى جودة الخدمات التي يقدمها لأفراد المجتمع»، مشيداً بما تمتلكه «دبي للإعلام» من إمكانات وكوادر، وما تتميّز به من قدرات وطاقات إبداعية، قادرة على تقديم مضمون إعلامي راقٍ ومتميّز، يعكس تطور القطاع الإعلامي في دبي.

• عبدالرزاق أميري: سيتيح تعاوننا مع «دبي للإعلام» العديد من الفرص والحلول الإعلامية المبتكرة التي تساعدنا في الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة.

• محمد سليمان الملا: تلتزم «دبي للإعلام» عبر برامجها ومبادراتها المختلفة بأداء رسالتها الرامية إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي.