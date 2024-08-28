مفاجأة.. كيف يؤثر طبق الفول بالبصل والثوم على صحة القولون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - طبق الفول هو من الأطباق الشعبية المفضلة لوجبة الإفطار، وتناول الفول مع البصل والثوم له فوائد عدة وأيضًا تأثيرات، خاصة على صحة القولون.

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارية البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الفول يحتوي على نسبة عالية من الألياف، بينما الثوم والبصل غنيان بمضادات الأكسدة، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن بعض الناس يعتقدون أن تناول الفول مع الثوم والبصل يمكن أن يسبب مشكلات في الهضم، خصوصًا لأولئك الذين يعانون من مشاكل في القولون العصبي مثل التقلصات، والغازات، والانتفاخ.

وأشارت إلى أن تأثير هذا الطبق يختلف من شخص لآخر، حسب حساسية الأمعاء أو متلازمة القولون العصبي، كما تعتمد درجة التأثير أيضًا على الكمية المتناولة، إذ قد تسبب بعض الأعراض مثل الانتفاخ والغازات وتقلصات البطن، وتختلف شدة هذه الأعراض من حالة إلى أخرى.

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