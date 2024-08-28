احذر هذه العلامات.. 4 إشارات تحذيرية تنبهك لاقتراب مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

مرض السكري هو مرض مزمن يؤثر على كيفية معالجة الجسم للسكر، ويمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، إذا لم يُعالج بشكل صحيح.

يقول سعيد شلبي، استشاري الباطنة، لـ"الخليج 365" إليك أربع علامات تحذيرية، قد تشير إلى قرب إصابتك بمرض السكري.

الشعور بالعطش المستمر

حتى بعد شرب كميات كبيرة من الماء، قد تستمر في الشعور بالعطش.

زيادة الشهية

الشعور بالجوع الشديد حتى بعد تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير مبرر.

التبول المتكرر

خاصة في الليل، مما يسبب اضطراب النوم.

التعب والإرهاق المستمر

الشعور بالتعب والإرهاق حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وصعوبة في التركيز والانتباه.

علامات أخرى قد تشير إلى مرض السكري

التغيرات في الرؤية

صعوبة في الرؤية بوضوح، خاصة عند القراءة أو القيادة، والشعور بعدم الراحة عند التعرض للضوء الساطع.

بطء التئام الجروح

بطء في التئام الجروح الصغيرة، مثل جروح الحلاقة أو الخدوش، وزيادة في حدوث الالتهابات الجلدية أو الفطرية.

خدران أو تنميل في الأطراف

خاصة في اليدين والقدمين.

هذه الأعراض قد تكون مؤشرات لمشكلة صحية أخرى، وليس بالضرورة مرض السكري.

تشخيص مرض السكري يتطلب إجراء فحوصات طبية متخصصة، مثل فحص السكر التراكمي (A1C) وقياس مستوى السكر في الدم. يجب عليك استشارة الطبيب فورًا لإجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص حالتك بدقة.

أسباب ظهور هذه الأعراض

ارتفاع مستوى السكر في الدم: يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤثر على وظائف الأعضاء المختلفة في الجسم.

جفاف الجسم

يؤدي إلى زيادة التبول، مما يسبب جفاف الجسم والشعور بالعطش.

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