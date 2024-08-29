الامارات | أيادٍ وقلوب تتمايل مع إيقاعات أكبر نافورة راقصة في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تتوقف نافورة دبي الراقصة عن إدهاش آلاف الزوار الذين يقصدونها لاختبار هذه التجربة التي تزرع الفرحة والحماسة في النفوس. ومع مواعيد عروضها تزدحم الممرات والأماكن المطلة عليها، وترتفع الأيادي لالتقاط أجمل صورة أو مقطع فيديو، ستُرسل مباشرة إلى الأهل والأصدقاء أو تُنشر على صفحات التواصل، لتقول: أنا هنا عند أكبر نافورة راقصة في العالم، أنا في دبي المدينة التي ترسم الدهشة على وجه زائرها مع كل خطوة أو التفاتة.

نافورة دبي الراقصة في الواجهة الخارجية لدبي مول هي أطول نافورة في العالم، حيث يتجاوز طولها 900 قدم، وتنفرد بتصاميمها وتفاصيلها الساحرة، فهي تشتمل على خمس دوائر مختلفة الأحجام، وقوسين، إلى جانب مضخة مياه النافورة التي تضخ أكثر من 22000 غالون من المياه على ارتفاعات شاهقة، قد تصل ارتفاع مبنى مكوّن من 50 طابقاً.

ويستطيع من يصعب عليه الوصول إلى زاوية تصوير مناسبة، الابتعاد عن الزحام ركوب أحد القوارب الخشبية التقليدية، والذهاب في جولة مدتها 30 دقيقة.