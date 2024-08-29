الامارات | مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإنجازات وإسهامات المرأة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بـ«يوم المرأة الإماراتية»، من خلال تنظيم حفل موسيقي، ومعرض خاص في «الخور غاليري»، سلّط الضوء على إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات الثقافية والفنية، ودورها في تحفيز شغف القراءة والمعرفة بين الأجيال الجديدة.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي «إن دور المرأة الإماراتية على مدار السنوات الماضية، تجاوز التوقعات في مختلف المجالات والقطاعات، حيث أسهمت في تعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة الإقليمية والعالمية، بفضل إسهاماتها المتميّزة في جميع المجالات».

واستمتع زوّار مكتبة محمد بن راشد بعزف موسيقي استثنائي، قدمته فرقة «أنغام الإمارات»، بمشاركة مجموعة من المواهب الإماراتية الواعدة، هي: خولة سعيد العليلي، وحمده ماجد الريسي، وعلياء محمد الشامسي، وود إبراهيم البيرق، حيث أبدعن في أداء مقطوعات موسيقية حديثة من تأليفهن، مستعينات بآلات موسيقية متنوعة، تعكس عمق التراث الثقافي الوطني، وتجسّد الروح الإبداعية التي تميّز دولة الإمارات، ما أضفى على الأجواء طابعاً من التأمل والإلهام لدى الحضور.

إلى جانب الحفل الموسيقي، نظّمت المكتبة، معرضاً بعنوان «المرأة الإماراتية: مسيرة إنجاز وإلهام»، والذي يستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل، ويركز على إنجازات وإسهامات المرأة الإماراتية في مجالات الأدب والثقافة والمجتمع من خلال مجموعة متميّزة من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية. كما يستعرض العديد من الأعمال الرائدة التي تسلّط الضوء على تجارب شخصيات إماراتية بارزة، منها كتب لـ«أم الإمارات»، سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تعد رمزاً ملهماً للمرأة الإماراتية.