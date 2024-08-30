دراسة: السكرى من النوع الثاني يسرع الشيخوخة فى الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - تشير العديد من الدراسات إلى وجود صلة قوية بين مرض السكري، وخاصة النوع الثاني منه، وسرعة شيخوخة الدماغ، وفقا لما ورد عبر صحيفة "هيلث داي".

هذا الارتباط يثير قلقًا كبيرًا حول الصحة العقلية للمصابين بالسكري، ويفتح الباب أمام العديد من الأسئلة حول إمكانية إبطاء هذا التأثير السلبي.

لكن بحسب فريق البحث من معهد كارولينسكا السويدي، يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة الصحية في منع الشيخوخة العصبية.

ووجدت الباحثة الرئيسية للدراسة أبيجل دوف أن الذين كانوا نشطين بدنياً، ولم يدخنوا أو يشربوا الكحول، كانوا أقل عرضة للإصابة بشيخوخة الدماغ.

ولاحظت دوف وزملاؤها، أنه بينما تم الاعتراف منذ فترة طويلة بأن السكري من النوع 2 يشكل عامل خطر للإصابة بالخرف، لم يكن تأثير ما قبل السكري ومرض السكري على صحة أدمغة غير المصابين بالخرف معروفاً.

اعتمد الباحثون على تحليل فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ لأكثر من 31 ألف شخص، أعمارهم بين 40 و70 عاماً، من سجلات قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني.

قياس عمر الدماغ

واستخدمت دوف وزملاؤها تقنية الذكاء الاصطناعي لقياس "عمر الدماغ" النسبي لكل فرد.

ووجدوا أن من كانوا في حالة ما قبل السكري، كان متوسط ​​عمر الدماغ لديهم أكبر بنصف عام من غير المصابين بهذه الحالة.

وبالنسبة للمصابين بالسكري الكامل، فإن عمر الدماغ لدى من يعانون من مرض السكري، الذي يصعب السيطرة عليه، كان 4 سنوات أكبر من أدمغة من لا يعانون من المرض.

وقالت دوف: "هناك انتشار مرتفع ومتزايد لمرض السكري. نأمل أن تساعد أبحاثنا في منع ضعف الإدراك والخرف لدى المصابين بالسكري ومقدمات السكري".

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