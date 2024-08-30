لا تتجاهلها.. أطعمة تساعد على تركيز الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - التغذية تؤدي دورًا حاسمًا في صحة الدماغ ووظائفه الإدراكية، خاصةً للطلاب الذين يحتاجون إلى التركيز والانتباه خلال ساعات الدراسة الطويلة، وفقا لما ورد عبر صحيفة،"ناشيونال يونيفيرستي".

فالماء ضروري لتوصيل العناصر الغذائية إلى المخ وإزالة السموم. وعندما يصاب الشخص بالجفاف، لا يعمل دماغه بأفضل حالاته، ما يؤدي إلى التعب والصداع وانخفاض التركيز.

من السهل تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين كالقهوة أو مشروبات الطاقة، إلا أن هذه المشروبات قد تؤدي إلى الجفاف.

لذا، بدلاً من ذلك اختر الماء، أو الشاي العشبي، أو الماء المنقوع بالفواكه لإضفاء نكهة إضافية.

وبينما يمكن لبعض الأطعمة أن تعزز وظائف التفكير، يمكن لأطعمة أخرى أن تعيق التركيز وتسبب الخمول.

أطعمة تسبب الخمول

وتشمل الأطعمة التي يُنصح الطلاب بتجنبها قدر الإمكان: الوجبات السريعة، والمشروبات السكرية، والأطعمة المصنعة.

تسبب هذه الأطعمة ارتفاعاً وانخفاضاً سريعاً في نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى التعب وصعوبة التركيز.

من ناحية أخرى، يساعد دمج بعض الأطعمة على تحسين الذاكرة وتعزيز التركيز، مثل: التوت، والفواكه الحمضية، والشوكولاتة الداكنة، والمكسرات، والبيض، والأفوكادو، والسلمون، وزيت الزيتون، والشمندر (البنجر)، ومرق العظام، والكركم.

ومن الوجبات الصحية للطالب: سندويش الأفوكادو والبيض مع خبز أسمر. أو سلطة الخضراوات والسلمون مع زيت الزيتون.

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