9 علامات في لغة الجسد تخبرك أن أمامك كاذب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

عندما يكذب شخص ما، فإن جسده غالبا ما يرسل بإشارات غير إرادية تكشف كذب أقواله.

إليك بعض العلامات الشائعة في لغة الجسد التي تدل على الكذب، وفقا لموقع "businessinsider".

تجنب التواصل البصري

يتجنب الشخص الكاذب النظر في عين المتحدث إليه، كأنه يشعر بالخجل أو الذنب ما يقوله.

حركات الرأس المتكررة

يقوم الكاذب بتحريك رأسه بشكل متكرر أو غير طبيعي، كسحب الرأس للخلف أو إرجاعه، أو حتى إمالة الرأس إلى جانب.

التوتر والقلق

يظهر التوتر والقلق على الكاذب من خلال حركات الجسم العشوائية، مثل اللعب بالأصابع أو تحريك القدمين أو العض على الشفاه.

التلعثم والتأتأة

يتلعثم الشخص الكاذب أثناء الحديث، خاصة عند طرح الأسئلة المباشرة.

تغطية الفم أو لمس الشفاه

من أكثر الإشارات شيوعا للكذب، حيث يحاول الكاذب بشكل لا إرادي تغطية فمه أو لمسه كأنه يريد منع الكلمات الكاذبة من الخروج.

زيادة معدل الرمش

يزيد معدل رمش الكاذب بشكل ملحوظ، كمحاولة لإخفاء عينيه عن المتحدث.

تغيرات في التنفس

يتغير تنفس الكاذب، حيث يصبح أسرع، وذلك بسبب التوتر والقلق المصاحبين للكذب.

تكرار الكلمات والعبارات

يكرر الكاذب بعض الكلمات والعبارات بشكل متعمد، كمحاولة لإقناع نفسه والآخرين بصدق ادعاءاته.

تحريك الأقدام

يقوم أيضا بتحريك قدميه بشكل متكرر أو غير مريح، كعكس لعدم الراحة والتوتر.

اقرأ أيضًا:

هذا ما يحدث للجسم عند شرب القهوة على معدة فارغة

قبل العودة إلى المدارس .. إليك قائمة الأطعمة التي تساعد على التركيز

هذا ما يحدث لكبدك وجهازك الهضمي عند تناول العيش الفينو.. مفاجأة صادمة

تحذير من 5 أحلام لو شوفتها في منامك.. تنذر بمشكلات وأزمات مالية وعاطفية

كيف تؤثر حلاوة المولد على كليتيك وقلبك؟.. مفاجأة غير متوقعة