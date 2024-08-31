الامارات | أنجلينا جولي: أخشى أن أخيّب أمل محبي الأوبرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت أنجلينا جولي التي تؤدي شخصية ماريا كالاس في فيلم عُرض أمس خلال مهرجان البندقية السينمائي، أنها تخشى أن «تخيّب أمل» محبي الأوبرا والمغنية الشهيرة.

وقالت النجمة الأميركية البالغة 49 عاماً عن فيلم «ماريا» الذي ينافس لنيل الأسد الذهبي: «إنّ المعيار بالنسبة إليّ لمعرفة ما إذا كان أدائي جيداً بما يكفي هو آراء محبي الأوبرا وماريا كالاس، وأخشى أن أخيب ظنهم».

ويتمحور العمل حول المرحلة الأخيرة من حياة ماريا كالاس، والتي أمضتها المغنية الشهيرة في شقتها الباريسية في ظل أجواء حزينة مذ تركها حب حياتها صانع السفن اليوناني الشهير أرسطو أوناسيس، ليرتبط بالسيدة الأميركية الأولى السابقة جاكي كينيدي.

وكانت ماريا كالاس نجمة بارزة في عصرها إن لناحية مسيرتها الغنائية الاستثنائية التي أدت خلالها عروضاً على أرقى المسارح، وقد توفيت المغنية عن 53 عاماً.

وقالت جولي وهي تجلس إلى جانب مخرج الفيلم التشيلي بابلو لارين: «لقد تعلقت بها جداً، لذا لا أريد أن أسيء إلى صورة هذه المرأة».

واستعداداً لهذا الفيلم، أخذت جولي دروساً في الغناء لتكون قادرة على تجسيد شخصية كالاس، وهو رهان يتّسم بجرأة كبيرة وجعلها «متوترة جداً».