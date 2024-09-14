وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب حادث تصادم قطاري الزقازيق



محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- محمد نصار:

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب حادث تصادم قطاري الزقازيق اليوم.

ووقع حادث تصادم بين قطارين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بين قطار ركاب رقم 281 المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية وقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 في الزقازيق.

وعلى الفور، تحرك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة عن الدفع بـ39 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتم تسجيل ما يزيد على 30 إصابة وحالتي وفاة حتى الآن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق.

من جانبها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي بتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا، بينما رفعت مستشفيات جامعة الزقازيق درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين، مع تقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم.