الامارات | «الاتحاد أرينا» تستضيف عروض «موسيقى الأفلام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس السلسلة المرتقبة «موسيقى الأفلام» في الفترة ما بين 16 و18 يناير المقبل، حيث تؤديها أوركسترا القرن الحادي والعشرين بقيادة لودفيغ ويكي. ولعب ويكي، المايسترو الشهير عالمياً، دوراً محورياً في الارتقاء بمشهد موسيقى الأفلام بنقلها إلى قاعات الحفلات الموسيقية، حيث قام بتحويل موسيقى مجموعة من الأفلام الشهيرة إلى عروض موسيقية حية نالت إعجاب الجماهير في جميع أنحاء العالم. كما تحظى الأوركسترا بشهرة عالمية نظراً لأدائها المتميز والمؤثر، وأسلوبها المبتكر في عزف موسيقى الأفلام، وهي متخصصة في تقديم العروض الحية لموسيقى الأفلام الكلاسيكية، وقد تعاونت مع نخبة من المؤلفين الموسيقيين في هذا المجال.