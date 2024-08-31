الامارات | أسبوع دبي للموضة ينطلق بنسخته الجديدة لربيع وصيف 2025 غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد أسبوع دبي للموضة، الحدث الرسمي للموضة في دبي والذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، لإطلاق برنامجه المميز لنسخة ربيع وصيف 2025 غداً (يوم الأحد). ومع انطلاق أسبوع كامل من عروض الأزياء التي تسلّط الضوء على آخر صيحات الموضة لتحديد موسم الأزياء المقبل والعروض الحصرية، سوف يواصل هذا الحدث البارز إسهامه في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للموضة، مع إلقاء الضوء على المصمّمين الناشئين والمعروفين من كافة أنحاء العالم.

وستركز الأيام الثلاثة الأولى من حدث الموضة الأبرز من نوعه في المنطقة على استعراض مجموعات الأزياء الراقية، بدءاً من مجموعة الثنائي المصمّم لأشهر النجوم "Rizman Ruzaini" في اليوم الافتتاحي لأسبوع دبي للموضة، تليها عروض حصرية من توقيع المصمّم الإسباني الشهير "Adolfo Dominguez" في 2 سبتمبر، وعرض أيقونة الموضة المحلية "Mrs Keepa" التي تتخذ من حي دبي للتصميم مقراً لها في 3 سبتمبر. وستقدّم علامة "Mrs Keepa" الشهيرة، بفضل رؤية المصمّمة الفرنسية المصرية مريم يحيى المعروفة بأسلوبها العصري في مجال الأزياء والسرد القصصي المبتكر، مجموعتها لربيع وصيف 2025 بعنوان "Need Therapy" من خلال فيلم قصير وحصري. وسيُعرض الفيلم للمرة الأولى بالتعاون مع "Vox Cinemas"، حيث يسلّط الضوء على حقائق غالباً ما نتجاهلها في حياتنا اليومية لتذكير المشاهدين بأنّ الكثيرين يواجهون تحديات مماثلة.

وفي إطار عروض الأزياء الراقية، سيقدّم أسبوع دبي للموضة تجارب تسوّق تلبّي كافة الأذواق ومجموعة راقية من الأزياء، بالتعاون مع نخبة من أبرز المتاجر. وسيجري من بعدها تسليط الضوء على مجموعات الأزياء الجاهزة، التي ستقدّمها أكثر من 30 علامة تجارية من فرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا وفلسطين وروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، بما في ذلك جهات تشكل جزءاً أساسياً من أسبوع دبي للموضة وأسماء ناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.

وستختتم دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "Roberto Cavalli" عروض أزياء ربيع وصيف 2025 في 6 سبتمبر، من خلال تقديم مجموعتها الفاخرة المصمّمة حصرياً لأسبوع دبي للموضة. أما اليوم الأخير من هذا الحدث العالمي البارز، فسيكون للقاءات الخاصّة والسوق المخصّص للجهات الراغبة بالشراء، لتزويد خبراء القطاع بمنصّة رائدة للتواصل ومناقشة فرص التعاون المستقبلي.

تسليط الضوء على التميز الإيطالي

يشهد أسبوع دبي للموضة حدثاً بارزاً مع إطلاق النسخة الافتتاحية من معرض "لا مودا إتاليانا: دبي إدشن". وتُقام النسخة الأولى من هذا المعرض بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية لمدة ثلاثة أيام من 1 – 3 سبتمبر، بما يتيح للمشاركين والجهات الراغبة بالشراء على حدّ سواء فرصة استثنائية لاستكشاف براعة وحرفية المصمّمين الإيطاليين والأزياء الإيطالية الفاخرة، وذلك في إطار تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية القائمة بين إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسيشمل هذا المعرض عدداً من مجالات الموضة، حيث ستقوم نخبة مختارة من 25 علامة تجارية إيطالية بعرض تشكيلاتها المميزة من الأزياء والأحذية والمنتجات الجلدية والنظارات.

جلسات حوارية بمشاركة الخبراء

تستقطب سلسلة الجلسات الحوارية "Thread Talks 3.0" بنسختها الثالثة عدداً من أبرز الأسماء المؤثرة في القطاع، لمناقشة مستقبل قطاع الأزياء محلياً وإقليمياً وعالمياً. ومن المقرّر أن تقام الجلسات الحوارية الحصرية لهذا الموسم في 4 سبتمبر، علماً أنها ثمرة التعاون الرائد بين أسبوع دبي للموضة و"ميتا"، الشركة الأم لمنصّتي "فيسبوك" و"إنستغرام". وستتناول هذه الجلسات التحديات والفرص الناشئة في القطاع، في ظلّ الحصول على فرصة الاستماع إلى آراء نخبة بارزة من قادة الفكر والجهات الراغبة بالشراء ووجهات نظرهم الثاقبة.

فعاليات في كافة أنحاء دبي

لا تقتصر فعاليات الموضة الآسرة خلال أسبوع دبي للموضة على منصّات العرض فحسب، بل إنها تشمل أيضاً حفلات العشاء الخاصّة التي ستنظمها العلامات التجارية المشاركة لوسائل الإعلام وأبرز قادة القطاع. وتضمّ أبرز الفعاليات، مأدبة غداء للجهات الراغبة بالشراء يستضيفها حي دبي للتصميم وهو وجهة عالمية رائدة للتصميم والإبداع تابعة لمجموعة تيكوم، بالإضافة إلى حفل عشاء خاصّ تنظمه علامة "Bil Arabi" للكشف عن مجموعتها الحصرية، وفعالية خاصّة تنظمها العلامة التجارية الشهيرة "Swarovski"، وجلسة حوارية تنظّمها منصّة "إنستغرام"، وأخيراً حفل ختامي ضخم تنظّمه العلامة التجارية "Kiko Milano" في منتجع "ون آند أونلي".

وتوفر مثل هذه الفعاليات فرصاً استثنائية للتواصل مع نخبة من أبرز قادة القطاع والوقوف على آخر صيحات الموضة وأحدث التوجهات في عالم الأزياء. وتُظهر علامة "Persil" الشهيرة عبر انضمامها إلى قائمة الرعاة المرموقين في أسبوع دبي للموضة، التزامها بالاستدامة من خلال التأكيد على أهمية العناية بالأقمشة في إطالة عمر الملابس. وتأتي إعادة إطلاق "Persil Shampoo" تأكيداً على أهمية الحفاظ على رونق الملابس وعمرها والحدّ من الحاجة إلى استبدالها باستمرار. وتعكس هذه الشراكة الرائدة آفاقاً جديدة تتداخل من خلالها الموضة مع ممارسات الاستهلاك المسؤول، انسجاماً مع حرص أسبوع دبي للموضة على دعم ممارسات الموضة المستدامة.

ويتطلّع أسبوع دبي للموضة إلى تحقيق نجاحٍ باهرٍ بفضل شراكاته الإستراتيجية مع أبرز العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك "Dyson" الشريك الرسمي لتكنولوجيا تصفيف الشعر، و"Kiko Milano" الشريك الرسمي للمكياج، و"ME Dubai" الشريك الرسمي للضيافة، و"Lavazza" الشريك الرسمي للقهوة. وتُعدّ وكالة التجارة الإيطالية الشريك التجاري الرئيسي لأسبوع دبي للموضة، في حين تعتبر "ميتا" الشريك الإعلامي الرئيسي لهذا الحدث. وتقدم "Electra" و"Magnum" الدعم اللازم بصفتهما شريكي الإنتاج والموارد السمعية البصرية على التوالي. ويحصل أسبوع دبي للموضة على دعم إضافي من "Persil Shampoo" و"OHVU" للخدمات الإدارية، و"Fiji Water" كشريك للمياه الصحية، و"Joe & the Juice" كشريك خدمات الطعام، و"Etcetera" لخدمات الإدارة الإضافية.

للاطلاع على برنامج الفعاليات الكامل والحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaifashionweek.ae/calendar.

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