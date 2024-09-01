الامارات | رحلات القارب السريع.. مغامرات مائية وسط معالم دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتميز دبي بأنها واحدة من أجمل الوجهات السياحية في العالم نظراً لما توفره للزوار من تجارب استثنائية ترفيهية وفنية لا حصر لها. وتعد المغامرات البحرية من أبرز الأنشطة الصيفية والتجارب التي لا مثيل لها، ومن بين هذه التجارب قيادة القارب السريع في جولة بحرية على طول الممرات المائية في مدينة دبي. وتجمع تجربة القيادة هذه بين الإثارة التي تقدمها سرعة القارب والاستمتاع بالممرات المائية للمدينة، لاسيما أن الجولة التي تمتد ساعة تتيح رؤية جمال معالم دبي على امتداد «جميرا بيتش ريزيدنس»، ونخلة جميرا، وفندق أتلانتس النخلة، وصولاً إلى برج العرب.

وتحدث مدير العمليات في «أدفانتشر زون ووتر سبورتس دبي هاربر» راهول ماهيش، لـ«الإمارات اليوم» عن طبيعة مغامرة قيادة القارب السريع، قائلاً: «يمكن قيادة القارب السريع ذاتياً، ويتميز بأنه يجمع بين جودة أداء وإثارة القيادة السريعة وبين ثبات واستقرار القارب، فيضمن لكل من يقوده المتعة الأكبر من حيث السرعة والأمان». وأضاف ماهيش: «نحن نبني هذه القوارب محلياً، وبالتالي الحصول على هذه التجربة ليس متاحاً في السوق، كما أن الحجم الذي بني عليه القارب السريع لا يتطلب الحصول على ترخيص من أجل قيادته، ويمكن للمقيمين أو السياح قيادته، واتباع دليل الإرشادات الخاصة بالقارب، مع الإشارة إلى أنه يتم تقديم إحاطة خاصة بالسلامة قبل كل جولة».

معايير السلامة

وحول معايير السلامة المتوافرة في القارب السريع، أكد ماهيش أن القيادة الذاتية للقارب السريع تجعلهم يحرصون على توفير العديد من معايير السلامة الأساسية، موضحاً أن الأشخاص الذين قد يخافون من القيام بالتجربة بمفردهم يتم وضع مرشد مرافق لهم على القارب، لتوفير أعلى معايير السلامة والشعور بالأمان.

ولفت إلى أن جميع المرشدين معتمدون من هيئة دبي البحرية، ولديهم سنوات الخبرة الكافية لحماية الزوار، مؤكداً أن جميع القوارب مزودة بأجهزة تتبع وتحكم عن بُعد، ويمكن استخدامها من قبل المرشد في الحالات الطارئة. وأضاف أن «القوارب مزودة بطفايات حريق أوتوماتيكية تعمل بشكل تلقائي، فيما يقوم العميل بتتبع قارب لمرشد يرافقه عبر الممرات المائية المزدحمة في دبي، لتوفير متعة رؤية مشاهد دبي الخلابة».

بلا مهارات خاصة

وحول المسارات الخاصة بالرحلات، شدد ماهيش على أن المسارات تعتمد على مدة الرحلة، وحالة البحر في يوم الرحلة، فعلى سبيل المثال الجولة التي تمتد 90 دقيقة تتيح رؤية معظم مناطق دبي الرئيسة والجذابة، بدءاً من مرسى دبي مروراً ببرج العرب، وحتى جزر العالم، فيما الجولة التي تمتد ساعتين تتيح أيضاً ممارسة رياضة السباحة، ويقرر الشخص تقسيم أنشطة الرحلة.

وشدد على أن قيادة القارب لا تتطلب أي نوع من المهارات الخاصة، مشيراً إلى أنه لم يسبق لأي من العملاء الذين قاموا بقيادة القوارب أن قاموا بقيادة أي قارب في مرات سابقة، لذا صممت القوارب كي تكون سهلة القيادة لتتيح الاستمتاع بمعالم المدينة، فيما وضعت عجلة القيادة بزاوية 45 درجة، أما السرعة الخاصة بالقارب فقد تصل إلى 90 كلم بالساعة، ولكن اختيار السرعة المناسبة يعتمد على حالة الموج.

إرشادات صارمة

قال مدير العمليات في «أدفانتشر زون ووتر سبورتس دبي هاربر» راهول ماهيش، إنه في حال مواجهة المغامرين حالات طارئة، يتم اتباع إرشادات صارمة من أجل السلامة، وفي حال تعطل أي قارب هناك فرق إنقاذ مستعدة دائماً، كما أن المرشدين مدربون على القيام بمكافحة الحرائق والإسعافات الأولية، ويتبعون إجراءات خفر السواحل العالمية، ولكن هذه القوارب تعد الأكثر أماناً في القيادة، وقد صممت لمن ليس لديهم خبرة في قيادة القوارب.

فئات عمرية

يمكن للعديد من أفراد العائلة الاستمتاع بتجربة القارب السريع، خصوصاً أن القارب يسع نحو أربعة أشخاص. وأكد راهول ماهيش أن الأطفال الذين يمكنهم صعود القارب وعيش هذه التجربة برفقة ذويهم يجب أن تزيد أعمارهم على ست سنوات. أما العمر الذي يسمح فيه بالقيادة الذاتية للقارب فيجب أن يتخطى 16 عاماً، مؤكداً أن سعر الرحلة يتبدل مع تبدل عدد الأشخاص على القارب.

• تجمع التجربة بين الإثارة التي تقدمها سرعة القارب، والاستمتاع بالممرات المائية للمدينة.

• الجولات تتيح رؤية معظم مناطق دبي الرئيسة والجذابة، بدءاً من مرسى دبي مروراً ببرج العرب، وحتى جزر العالم.